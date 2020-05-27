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Генпрокуратура сообщила, что расследование дела о правах на Nginx не прекращено

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела о правах на программное обеспечение Nginx, созданное сотрудниками Rambler, продолжается, прокуратура Москвы взяла расследование на контроль, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре.

Дело расследуется по статье о незаконном использовании объектов авторского права, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. В надзорном ведомстве не уточнили, действительно ли прокуратурой найдены основания для прекращения дела, о чем в конце апреля писали "Ведомости".

О деле стало известно в середине декабря 2019 года, когда в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски. Оказалось, что МВД возбудило дело по жалобе Rambler.

По версии следствия, неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает "служебным произведением", свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc. В интернет-холдинге решили, что исключительные права нa Nginx принадлежат ему, а любое использование софта без согласия компании нарушает эти права.

Многие бывшие топ-менеджеры и акционеры Rambler Group говорили, что разработка программы веб-серверов Nginx не была частью служебных обязанностей Сысоева во время его работы системным администратором в Rambler в начале 2000-х и что ранее компания не считала свои права нарушенными.

После вмешательства Сбербанка Rambler отозвал жалобу. 16 декабря совет директоров Rambler Group единогласно решил поручить менеджменту Rambler "обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела и продолжить, в случае необходимости, обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля".

В конце апреля менеджеры Rambler Group направили ходатайство в правоохранительные органы о прекращении уголовного дела. "Ведомости" тогда писали, ссылаясь на Генпрокуратуру, что надзорное ведомство нашло основания для прекращения дела. По информации издания, подтвердились доводы Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства, в связи с чем прокурору Москвы поручено принять меры для устранения нарушений, а также поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.

Компания Nginx Inc на базе разработок Сысоева, по данным Crunchbase, основана в 2011 году. Она предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Кроме того, компания настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, следует из данных на ее сайте. Сейчас около 30% веб-серверов в мире работают на программе Nginx. Летом 2019 года Nginx за $670 млн купила американская F5 Networks.

Rambler Group Lynwood Investments Nginx Игорь Сысоев Максим Коновалов Сберба

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