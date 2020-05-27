Путин сообщил о почти 2 млн официально зарегистрированных безработных в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Количество официально зарегистрированных безработных в России на настоящий момент составляет порядка 1 млн 900 тыс. человек, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет. Здесь нет ничего для нас неожиданного", - сказал Путин в среду на совещании по ситуации на рынке труда в режиме видеоконференции.

В связи с этим он обратился к федеральным ведомствам и региональным властям с требованием уделить максимальное внимание проблемам безработицы. "Хочу это подчеркнуть: (внимание должно быть) максимальным на всех уровнях власти", - сказал Путин.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что на текущий момент в качестве безработных в России зарегистрировано 1 млн 917 тыс. человек.

Общая численность безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) на конец апреля составляла 4,3 млн человек, или 5,8% трудоспособного населения, добавил министр.

Накануне, 26 мая, Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных в России в апреле 2020 года увеличилась по сравнению с мартом на 815 тысяч человек. Показатель в 4,3 млн безработных стал максимальным за четыре года.