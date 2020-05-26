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Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в апреле 2020 года увеличилась по сравнению с мартом на 815 тысяч человек и составила 4 млн 300 тыс. человек, следует из опубликованных во вторник предварительных данных Росстата.

На апрель пришелся период ограничений, введенных властями в качестве мер для предотвращения распространения коронавируса.

Такой же уровень безработицы как в апреле 2020 года, в последний раз отмечался четырьмя годами ранее после того, как в марте 2016 года безработица достигла трехлетного пика (с 2013 года) и составила 6%, в апреле того же года она снизилась до 5,9%, а в мае уже составляла 5,6%. С тех пор наметился тренд на постепенное снижение безработицы, который сохранялся до осени 2019 года.

В августе 2019 года показатель уровня безработицы снова побил рекорд, на этот раз обновив минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года и составив 4,3%, а затем в сентябре вернулся на уровень июля - 4,5%, в октябре вырос до 4,6% и остался на этом уровне в ноябре и декабре.

В январе 2020 года безработица снова незначительно выросла и достигла 4,7%, в феврале снизилась до 4,6%, а в марте вновь подросла до 4,7%, однако эти данные еще не включали в себя изменения, которые могли произойти из-за эпидемии коронавируса.

Хроника 27 января – 26 мая 2020 годаЭкономический кризис
Росстат

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