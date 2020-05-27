Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в России на третий квартал 2020 года

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минтруд ожидает пик по количеству безработных в России в третьем квартале 2020 года, сообщил глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда в среду.

Он отметил, что по динамике внутреннего валового продукта, розничной торговли, динамике восстановления потребительского спроса во втором и третьем кварталах ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной.

"Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, а положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года", - уточнил Котяков.

"Для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, предлагаем организовать общественные работы или временную занятость в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет", - сказал Котяков.

Он уточнил, что предприятия, которые организуют такие работы, для своих сотрудников смогут получить компенсацию части затрат на оплату труда. "Это позволит поддержать сотрудников в сложный на рынке труда период и даст предприятиям сохранить трудовые коллективы", - отметил Котяков.

Дополнительно, уточнил министр, предлагается организовать обучение граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учете в центрах занятости. "Но проводить такое обучение мы считаем необходимым только после экспертной оценки работодателями предлагаемых образовательных программ", - добавил он.

По официальным данным, количество зарегистрированных безработных в России на настоящий момент составляет порядка 1 млн 900 тыс. человек.