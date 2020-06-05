Многодетная мать, получив "путинские" выплаты, перестала воспитывать детей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU Прокуратура проверит многодетную мать из Новосибирска после сообщений СМИ о том, что она получила "президентские" выплаты по 10 000 рублей на своих пятерых детей и после этого бросила их на безработного сожителя и ушла в запой. Об этом сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.

В результате троих детей полицейские поместили в учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а двоих младших - в дом ребенка.

Прокуртура оценит действия сотрудников органов системы профилактики, ответственных за своевременное выявление и работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. Ситуацию взял на контроль прокурор Новосибирской области Яков Хорошев.

О проблеме изданию "КП-Новосибирск" рассказала активистка Анна Тажеева, к которой обратились родственники многодетной матери. По словам Тажеевой, у женщины дети в возрасте от двух месяцев до шести лет, о них в отсутствие матери заботился отец младшего ребенка, безработный гастарбайтер. Тажеева зашла к нему домой и отметила, что он один с детьми справляется, но в доме не было еды. Общественница обратилась в опеку и комиссию по делам несовершеннолетних, после чего чиновники забрали детей.