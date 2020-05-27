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Кадыров сообщил, что отмечал праздник Ураза Байрам дома

Незадолго до праздника источник сообщал, что главу Чечни привезли в Москву с подозрением на коронавирус

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что праздник Ураза Байрам провёл дома в самоизоляции.

"Праздник я провел дома, отмечал. Естественно я никуда не ходил и никого не принимал. Если я призываю народ соблюдать самоизоляцию, то должен сам в первую очередь это делать", - сказал Кадыров в среду в интервью своему помощнику Ахмеду Дудаеву в Instagram.

Незадолго до праздника источник "Интерфакса" сообщил, что Кадыров прибыл в столичную клинику с подозрением на COVID-19.

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - сказал глава Чечни.

Чечня Рамзан Кадыров коронавирус

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