Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибудут в Чечню и Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.

"Первого июня в Грозный прибудет самолет из ОАЭ с медицинским снабжением. Такую помощь региону оказал дорогой брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан. (...) 3 июня такой же объем медснабжения будет направлен авиарейсом из ОАЭ в Дагестан", - написал Кадыров.

По его словам, самолеты доставят 25 тыс. тестов на коронавирус, 15 тыс. противочумных комбинезонов, 500 тыс. перчаток, 50 тыс. масок, бахилы, антибактериальные средства и салфетки.

Кадыров выразил уверенность, что такая помощь будет способствовать "укреплению братских и дружеских связей между народами ОАЭ и России".

Как сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в эфире ЧГТРК "Грозный", на территории республики на 31 мая зафиксировано 1227 случаев заражения. 828 человек выздоровели, 13 скончались.