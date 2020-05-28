ИМЭМО РАН и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на установление партнерских отношений между Группой "Интерфакс" и ИМЭМО РАН в целях внедрения передовых цифровых решений в фундаментальные и прикладные научные исследования и популяризации науки.

"В современном мире роль ответственных СМИ трудно переоценить. Все лидеры мировой индустрии think tanks стали акцентировать внимание на тиражировании своих знаний в обществе и в профессиональных кругах. Объединение потенциалов ИМЭМО им. Е.М. Примакова и "Интерфакса" позволит лучше информировать российскую и мировую общественность. Цифровые технологии и большие данные "Интерфакса" усилят компетенции ИМЭМО в исследовательской, экспертной и консультационной деятельности", - сказал президент ИМЭМО Александр Дынкин.

"Мы рады партнерству с общепризнанным ведущим российским think tank в области мировой политики и экономики и надеемся, что в рамках этого сотрудничества будут реализованы значимые исследовательские и информационно-аналитические проекты", - отметил генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар.

В рамках соглашения помимо интеграции цифровых решений "Интерфакса" в научно-исследовательские процессы ИМЭМО стороны планируют создавать возможности для общественной дискуссии вокруг важных событий, влияющих на экономику страны и ее положение в мире.

В частности, при поддержке Фонда Горчакова будет реализован совместный проект "Интерфакса" и ИМЭМО "Примаковские чтения онлайн". Под брендом авторитетного международного форума на площадке агентства пройдет серия онлайн-дискуссий с участием известных российских и зарубежных экспертов, политических и общественных деятелей.

Первая онлайн-сессия "Примаковских чтений" состоится в пятницу, 29 мая в 12:00. Ссылка на анонс мероприятия - https://www.interfax.ru/presscenter/announce/14

Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) был создан в 1956 году и быстро приобрел репутацию авторитетного и не имеющего аналогов в нашей стране центра комплексных фундаментальных и прикладных социально-экономических, политических и стратегических исследований, ориентированных на анализ основных тенденций мирового развития. ИМЭМО и поныне остается уникальным по широте охвата исследуемых проблем и комплексности научной проблематики аналитическим центром.

В стенах ИМЭМО РАН получила развитие отечественная политическая наука и экономическая теория, разрабатывалась прогностическая и аналитическая база для принятия политических решений. В фокусе внимания экономистов и политологов Института были и остаются вопросы, связанные с тенденциями глобализации, новыми вызовами международной безопасности, качественными изменениями в экономической и политической системе общества.

C августа 2015 года Институт носит имя Е.М.Примакова. ИМЭМО РАН является основным организатором форума "Примаковские чтения".

Международная информационная группа "Интерфакс" является признанным лидером российского информационного рынка и активно реализует свои новостные продукты и аналитические IT-системы во многих странах мира. Более 30 лет "Интерфакс" создает цифровые решения, позволяющие проводить научно-прикладные исследования, осуществлять мониторинг медиасреды и оценку рисков в области политики и экономики. Применение этих знаний и компетенций в сферах образования и науки является важным элементом социальной ответственности компании.

В 2020 году "Интерфакс" объявил о запуске Университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки", в рамках которой сотрудничает с ведущими российскими университетами и научно-исследовательскими институтами. Участники программы получают возможность интегрировать уникальные базы данных и современные IT-решения в образовательный процесс и исследовательскую деятельность, обучать студентов востребованным на рынке практическим навыкам и повышать квалификацию научных сотрудников.