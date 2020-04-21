Российская экономическая школа стала участником Университетской программы "Интерфакса"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Информационная группа "Интерфакс" и Российская экономическая школа (РЭШ) подписали соглашение об интеграции IT-систем "Интерфакса" в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность РЭШ. В рамках соглашения преподаватели и студенты школы получат возможность использовать информационно-аналитические системы группы для проведения прикладных научных исследований.

РЭШ вошла в число первых участников университетской программы "Интерфакса" "Цифровые технологии для образования и науки" и интегрирует данные "СПАРК-Интерфакс" в собственную информационную систему. Использование веб-сервиса API СПАРК предоставит исследователям принципиально новые возможности обработки больших данных о российской экономике.

Студенты и преподаватели РЭШ получат доступ к архиву глубиной более 15 лет, в котором содержится информация о деятельности всех хозяйствующих субъектов России. Эти данные агрегируются из более чем 100 источников, включая отчетность компаний, данные об участии в торгах, судебных процессах, интеллектуальной собственности и многое другое.

"Мы высоко ценим партнерские отношения с РЭШ как одним из ведущих экономических вузов нашей страны и надеемся, что продукты "Интерфакса" помогут профессиональному росту российских экономистов и станут инструментом для реализации передовых исследовательских проектов, необходимых нашему обществу, государству и бизнесу", - сказал генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар.

"Экономические исследования являются одним из ключевых элементов миссии Российской экономической школы. Проведение этих исследований практически невозможно без доступа к данным. И чем более полные и качественные эти данные, тем более полезные и интересные исследования мы можем проводить на благо всего общества. В этой связи сотрудничество с "Интерфаксом" открывает для нас большие возможности. Информационные системы "Интерфакса" станут ценным ресурсом для профессоров и студентов школы в их исследовательской и научной работе", - сказал ректор РЭШ Рубен Ениколопов.

По словам директора исследовательского центра "Интерфакс-ЛАБ" Ильи Мунермана, "глубина накопленного архива и набор уникальных аналитических показателей, входящих в состав системы СПАРК, например, индекс должной осмотрительности или индекс платежной дисциплины, позволяют проводить научные исследования по различным отраслям экономики в самых разных областях".

Уже сегодня профессора РЭШ планируют использовать систему СПАРК для своих исследований, в частности, для оценки влияния внешних санкций на производительность российских компаний в кратко- и долгосрочной перспективе.

В планах РЭШ также использование системы "СКАН-Интерфакс" для исследований, предполагающих анализ медиасреды и архивных публикаций в СМИ, например, для проведения оценки влияния новостного фона на динамику цен на нефть или воздействия информации о новых мерах государственной политики на решения домохозяйств о рождении детей в разных регионах страны.

Сотрудничество "Интерфакса" и РЭШ в научно-исследовательской области стало продолжением многолетнего успешного взаимодействия в образовательной сфере. Так, Илья Мунерман читает в РЭШ практический курс машинного обучения, в рамках которого магистры с помощью продуктов "Интерфакса" получают навыки обработки больших данных методами машинного обучения, занимаются построением скорингов и решают другие прикладные задачи. В частности, была защищена диссертация по исследованию рынка франшиз, протестирован индекс финансового риска, сейчас ведутся исследования, связанные с обработкой транзакционных данных, и другие.

Российская экономическая школа - негосударственный вуз, основанный в 1992 году. Миссия РЭШ - современное экономическое образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства. Качество образования РЭШ обеспечивается благодаря российским и зарубежным профессорам, получившим степень PhD в лучших вузах мира. РЭШ занимает лидирующие места среди российских вузов по количеству публикаций в ведущих международных журналах по экономике, эконометрике и финансам.

Международная группа "Интерфакс" более 30 лет создает информационно-аналитические системы, позволяющие проводить анализ экономической деятельности компаний и предприятий, управлять кредитными и налоговыми рисками, осуществлять мониторинг медиасреды и осваивать навыки работы с большими данными. Применение этих знаний и компетенций для развития образования и науки является важным элементом социальной ответственности компании. "Интерфакс" сотрудничает с ведущими российскими вузами и помогает интегрировать уникальные базы данных и современные IT-решения в образовательный процесс, чтобы обучать профессионалов, обладающих практическими навыками, высоко востребованными на рынке труда.