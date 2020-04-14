РАНХиГC стала первым участником университетской программы "Интерфакса"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) подписали соглашение об интеграции IT-систем "Интерфакса" в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность академии.

РАНХиГС станет первым высшим учебным заведением, которое в рамках университетской программы "Интерфакса" "Цифровые технологии для образования и науки" интегрирует данные системы "СПАРК-Интерфакс" в собственную информационную систему. Подключение веб-сервиса API СПАРК к медиабиблиотеке академии предоставит студентам и преподавателям РАНХиГС принципиально новые возможности для обработки больших данных.

Сотрудники академии получат доступ к информационному архиву системы СПАРК глубиной более 15 лет, в котором содержатся данные о деятельности всех хозяйствующих субъектов России, а также ряда стран ближнего зарубежья. Эти данные агрегируются из более чем 100 источников, включая отчетность компаний, данные об участии в торгах, судебных процессах, интеллектуальной собственности.

"Мы надеемся, что наше партнерство с РАНХиГС даст студентам, слушателям, научным сотрудникам новые возможности для реализации исследовательского потенциала, обогатит их знания и даст возможность обрести ценные навыки работы с Big Data, необходимые для успешной карьеры", - заявил генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар.

"Соглашение между РАНХиГС и "Интерфаксом" является естественным развитием долгосрочного сотрудничества. Благодаря инструментам на основе больших данных наши студенты и сотрудники получат новые возможности для исследовательской работы", - заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации - крупнейшее учебное заведение в России. 54 филиала академии представлены в 8 федеральных округах РФ. По всей стране в академии обучение проходят более 180 тыс. человек. Свыше трети обучающихся по программам Master of Business Administration в России - слушатели РАНХиГС. В учебном заведении разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации. РАНХиГС определена единственным исполнителем по программе подготовки и переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

Группа "Интерфакс" более 30 лет создает информационно-аналитические системы, позволяющие проводить анализ экономической деятельности компаний и предприятий, управлять кредитными и налоговыми рисками, осуществлять мониторинг медиасреды и осваивать навыки работы с большими данными. Применение этих знаний и компетенций для развития образования и науки является важным элементом социальной ответственности компании.

"Интерфакс" активно развивает сотрудничество с ведущими российскими вузами и помогает интегрировать уникальные базы данных и современные IT-решения в образовательный процесс, чтобы обучать профессионалов, обладающих практическими навыками, высоко востребованными на рынке труда.