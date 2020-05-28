В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 8 371 случай (+2,3%) в 85 регионах, сообщает в четверг оперативный штаб.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции.

За сутки в России полностью выздоровели 8 785 человек, всего вылечившихся уже 150 993 человека. Умерли 174 пациента - столько же, сколько 26 мая, и это самое высокое значение за все время распространения коронавируса в стране. Общее число летальных исходов достигло 4 142.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 916. Выздоровел в стране каждый третий пациент (39,8%) от общего их числа за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Второе место, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, остается за Бразилией (411,8 тыс., +20,6 тыс.), на первом месте - США (почти 1,7 млн, +18,2 тыс.).

Коэффициент распространения инфекции в России составляет 0,97, изменений по сравнению с данными накануне нет (за вычетом Москвы - 1,03, накануне 1,02). В Москве показатель немного снизился - с 0,85 до 0,83.

Роспотребнадзор в четверг сообщает, что в России всего выполнено свыше 9,7 млн тестов на коронавирус, из них 285 тыс. за сутки. Под медицинским наблюдением в стране находятся 300 тыс. человек.

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 2 054 новых случая COVID-19 за сутки. Умер 71 пациент, выздоровели 3 793 человека. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 173 497 случаев COVID-19.

На Московскую область пришлись 774 новых случая заражения, на Санкт-Петербург - 383, на Свердловскую область - 268, на Нижегородскую область - 228, на Ростовскую область - 154, на Красноярский край - 147, на Архангельскую область - 127, на Дагестан - 124, на Волгоградскую область - 111, на Воронежскую и Тульскую области - по 110, на Брянскую область - 109, на ХМАО - 104, на Самарскую и Саратовскую области - по 97, на Новосибирскую область - 96, на Якутию - 94, на Калужскую область - 93, на Омскую область - 87, на Пензенскую область - 86, на Ярославскую область - 84, на Кабардино-Балкарию - 83, на Челябинскую область - 82, на Чувашию - 81.

В Смоленской области и Ставропольском крае выявили по 80 новых случаев, в Белгородской области, Башкортостане и Алтайском крае - по 79, в Рязанской области - 77, в Краснодарском крае - 76, в Ульяновской области - 75, в Тамбовской области - 73, в Липецкой области - 70, в Курской области - 68, в Хабаровском крае - 63, в Иркутской области - 62, во Владимирской области - 61, в Татарстане - 60, в Ивановской, Орловской и Вологодской областях - по 59, в Тува - 58, в Кировской области и Приморском крае - по 57, в Оренбургской области - 54, в Забайкальском крае - 53, в Тверской области и Северной Осетии - по 52, в Ленинградской области и Бурятии - по 51, в Коми - 50, в Ингушетии и Мордовии - по 49, в ЯНАО - 47, в Мурманской области - 46, в Новгородской области - 45, в Пермском крае - 44.

По 42 случая выявлены в Псковской области и Карачаево-Черкесии, 41 - в Марий Эл, 39 - в Костромской области, 38 - в Калининградской области, 30 - в Тюменской области, 29 - в Калмыкии. В Томской области прирост составил 27 случаев, в Камчатском крае - 25, в Адыгее и Удмуртии - по 24, в Чечне и Хакасии - по 22, в Амурской области - 19, в Карелии, Астраханской и Кемеровской областях - по 18, в Курганской области и Еврейской АО - по 7, в Крыму - 6, в Республике Алтай и Сахалинской области - по 4, в Чукотском АО - 3, в Ненецком АО и Магаданской области - по 2, в Севастополе - 1.