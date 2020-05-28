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Сайт с инструкцией по уклонению от самоизоляции закрыли в Чувашии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чувашская транспортная прокуратура выявила сайт с информацией о способах уклонения от госпитализации и самоизоляции в условиях введенного в республике режима повышенной готовности в период эпидемии COVID-19.

Генпрокуратура РФ сообщает в четверг, что "на сайте была приведена подробная инструкция, а также графическое описание способов самовольного оставления места госпитализации или самоизоляции больными коронавирусной инфекцией", а также теми, у кого заподозрили COVID-19.

Надзорное ведомство направило в суд заявление о признании этой информации запрещенной, и суд удовлетворил требования транспортного прокурора в полном объеме. "Доступ к интернет-ресурсу ограничен", - говорится в пресс-релизе.

В Чувашии число выявленных заражений коронавирусом превысило 2,5 тыс. Более 900 пациентов выздоровели. 12 человек умерли. По данным оперштаба на 28 мая, в республике за минувшие сутки был выявлен 81 новый случай инфицирования.

Чувашия Генпрокуратура РФ Коронавирус

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