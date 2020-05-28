Защита шамана Габышева обжаловала в суде его принудительное лечение в психбольнице

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Защита якутского шамана Александра Габышева подала административный иск в Якутский городской суд о признании незаконной его госпитализации в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".

"Габышев А.П. без каких-либо на то законных оснований был задержан и принудительно помещен в некий обсерватор Якутского республиканского психоневрологического диспансера", - сообщает правозащитная организация.

Правозащитники считают, что госпитализацию провели с грубыми нарушениями закона "О психиатрической помощи", Габышева незаконно задержали и поместили в психиатрический стационар. У шамана также нет возможности общаться с адвокатом.

Судебное заседание назначено на 3 июня.

Называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" российского президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, он был несколько раз задержан и в результате окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая его принудительно увезли в психиатрическую больницу.

25 мая стало известно, что защита Габышева подала в Европейский суд по правам человека ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер в связи с угрозой здоровью подзащитного в психиатрической больнице.