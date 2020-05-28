Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Защита шамана Габышева обжаловала в суде его принудительное лечение в психбольнице

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Защита якутского шамана Александра Габышева подала административный иск в Якутский городской суд о признании незаконной его госпитализации в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".

"Габышев А.П. без каких-либо на то законных оснований был задержан и принудительно помещен в некий обсерватор Якутского республиканского психоневрологического диспансера", - сообщает правозащитная организация.

Правозащитники считают, что госпитализацию провели с грубыми нарушениями закона "О психиатрической помощи", Габышева незаконно задержали и поместили в психиатрический стационар. У шамана также нет возможности общаться с адвокатом.

Судебное заседание назначено на 3 июня.

Называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" российского президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, он был несколько раз задержан и в результате окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая его принудительно увезли в психиатрическую больницу.

25 мая стало известно, что защита Габышева подала в Европейский суд по правам человека ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер в связи с угрозой здоровью подзащитного в психиатрической больнице.

Александр Габышев Якутия

Новости по теме

Новости

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Референдума об объединении Архангельской области и НАО в этом году не будет

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Что произошло за день: среда, 27 мая

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');