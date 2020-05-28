Минтранс подготовил постановление о ваучерах за отмененные из-за COVID-19 авиарейсы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы.

Проект опубликован на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения.

Проектом предлагается установить "правовые основания для использования пассажирами оплаченной провозной платы для оплаты будущих услуг перевозчика, в том числе билетов по другим маршрутам, в течение трех лет с даты отмены рейса", говорится в пояснительной записке к документу. По истечении 3-летнего периода неиспользованные средства должны вернуться пассажиру.

Применить такой порядок возврата средств предлагается для всех внутренних и международных рейсов, которые были отменены после 18 марта (для рейсов в Китай - после 1 февраля) до 1 мая 2020 года.

"К 19 марта 2020 года во всех субъектах были введены ограничительные меры, которые достигли пика в апреле-мае 2020 года. В этой связи заключение пассажиром договора воздушной перевозки в мае 2020 года уже не является для него форс-мажором, в связи с чем отсутствуют основания применять к такому договору особый порядок, предусмотренный проектом", - говорится в пояснении.

Принятие проекта "позволит снять социальную напряженность и повысить устойчивость функционирования авиакомпаний РФ", полагает Минтранс.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта остановила международные авиаперевозки. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях режима самоизоляции авиакомпании сами начали отменять рейсы. При этом многие из них, включая крупнейшие "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", из-за отсутствия свободного денежного потока стали предлагать пассажирам отмененных рейсов сертификаты/ваучеры на полеты в будущем.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить право авиакомпаний на выдачу ваучеров или сертификатов ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. До этого к такому шагу авиавласти всех стран призывала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).