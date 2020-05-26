Минкомсвязь сообщила о возвращении 20 тыс. застрявших за границей россиян из 70 тыс. желающих

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Более 20 тысяч граждан, оставшиеся за границей из-за отмены авиасообщения в связи с коронавирусом, возвращены на родину, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"У нас порядка 70 тысяч заполнили заявления на портале госуслуг. И в настоящий момент уже больше 20 тысяч возвращены в страну", - сказал Шадаев на брифинге во вторник.

Минкомсвязи была поручена организация вывозных рейсов с начала апреля. Статистика ведется с 6-7 апреля.

По словам министра, все организовано очень удобно для граждан.

"Рейсы планируются, регистрация на рейсы осуществляется на портале Госуслуг. Когда в аэропорт приезжают наши граждане, они уже точно знают, что они в списках на вылет. Никакой неразберихи", - заверяет Шадаев.

Он также утверждает, что "те, кто по каким-то причинам не может или не хочет возвращаться в страну, все получают материальную помощь, которая выплачивается регулярно и позволяет им оставаться за границей".

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Исключение было сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям.