Aviasales зафиксировал возврат спроса на перелеты по РФ на "доковидный" уровень

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Метапоисковик Aviasales фиксирует восстановление спроса на перелеты по РФ до уровня марта этого года, когда в стране был введен режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

Такие данные отражает индекс активности российских путешественников Aviasales. Он берет в расчет статистику бронирований через метапоисковик за последние годы, актуальный спрос на авиабилеты и математическую модель, прогнозирующую ситуацию на рынке без COVID-19.

Текущее значение индекса для поездок по стране - 9,2 из 10 баллов. Для путешествий за рубеж значение - пока 1,3.

Первый пик активности путешественников был зафиксирован сразу после того, как президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников. 29 апреля значение индекса для поездок внутри страны выросло с 2,9 до 3,5, отмечает Aviasales. Второй всплеск интереса был отмечен после отмены обязательного режима самоизоляции в Москве. Уже 10 июня индекс показал рекордные 8 баллов для поездок по России.

Россия из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на авиарейсы упал до минимума. В июне на фоне снятия карантина в некоторых регионах РФ фиксируется рост авиаперевозок в аэропортах Москвы и в целом по стране примерно в три раза в сравнении с маем, говорил первый замглавы Минтранса РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько.