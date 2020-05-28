Россиян, увеличивших в самоизоляции траты на еду, оказалось вдвое больше сумевших сэкономить

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - За время самоизоляции более трети опрошенных граждан РФ (38%) увеличили свои расходы на продукты питания, каждый пятый (21%), напротив, уменьшил траты по этой статье расходов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Исследование показало, что у 30% сограждан расходы на продукты питания остались на том же уровне, что и до самоизоляции.

Согласно опросу, затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличились у 30% россиян, а тех, кому удалось сэкономить в своих расходах на коммунальные услуги, оказалось ровно вдвое меньше (15%). У 42% участников опроса затраты на эти цели остались на том же уровне, что и до режима самоизоляции.

Согласно результатам исследования, практически таким же оказалось соотношения роста и снижения расходов на интернет и мобильную связь: затраты на эти цели выросли у каждого четвертого россиянина (25%) и снизились у 13% сограждан, а больше половины опрошенных (52%) сообщили, что у них расходы на эти цели не изменились.

По данным Superjob.ru, 44% россиян снизили свои расходы на покупку одежды и обуви, каждый четвертый тратился на эти цели на прежнем уровне, у 14% сограждан эти затраты стали только больше.

Опрос показал, что расходы на транспорт в период самоизоляции выросли у 18% россиян, у 39% сограждан затраты на эти цели уменьшились, а у 25% респондентов они остались на прежнем уровне.

Что касается расходов на алкоголь и сигареты, то количество опрошенных, сокративших и повысивших расходы на эти цели, примерно одинаково - 21% и 19% респондентов соответственно, 30% участников опроса несут расходы на эти цели на прежнем уровне, не покупает эти товары почти каждый третий (30%).

Опрос был проведен 14-19 мая по заказу "Коммерсант.ъДеньги" среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 362 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.