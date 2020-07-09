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Доля расходов россиян на питание снизилась до докарантинного уровня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России доля расходов среднестатистической семьи на питание в структуре всех затрат (Food Index) в июне составила 36%, что соответствует показателю "докарантинного" марта, свидетельствуют данные исследовательской компании "Ромир".

Экономический кризис

При общих расходах в 58 300 рублей траты на питание в среднем составили 21 100 рублей, и Food Index составил 36%, что соответствует мартовскому значению. В марте общие расходы составили 65 400 рублей, в том числе на питание - 23 800 рублей.

Food Index начал стабилизироваться после двух периодов рекордных значений. В апреле он составил 46% при общих затратах в 56 800 рублей, в том числе 26 000 рублей на питание, в мае - 42% (57 600 и 23 900 рублей соответственно).

"На динамику оказывают влияние сразу несколько факторов: снятие части карантинных мер, отложенный спрос, которому дополнительно способствовали дополнительные выходные (12 и 24 июня), - поясняется в сообщении. - У покупателей были и время, и желание, и необходимость приобретать товары, доступа к которым они были лишены в течение некоторого времени. При этом расходы на еду продолжили сокращаться и постепенно снизились до прошлогоднего уровня. Судя по динамике последних месяцев, самоизоляция стимулировала людей большую долю расходов распределять на продукты питания. Вероятнее всего это происходило по причине отсутствия других значительных трат".

В июне 2019 года Food Index составлял 30,5% при общих расходах в 67 500 рублей, в том числе 20 600 рублей - на питание.

Хроника коронавируса. Июль.

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Food Index Ромир Коронавирус

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