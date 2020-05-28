В Госдуме предложили наказывать россиян за участие в зарубежных семинарах нежелательных НПО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству в дела России предложила ввести административную ответственность для россиян за участие в зарубежных мероприятиях организаций, которые в России признаны нежелательными. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"На площадках зарубежных СМИ и неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, происходит не только обучение наших граждан навыкам вовлечения молодежи в наркопотребление, но и подготовка активистов для цветных революций, для организации погромов в России", - рассказал он журналистам.

По мнению депутата, тех, кто ездит на такие мероприятия, следует привлекать к ответственности так же, как если б они занимались этим в России.

Соответствующие поправки в КоАП уже подготовлены, сообщил Пискарев.

Он также отметил, что некоторые из иностранных НПО, признанных в России нежелательными, перенесли свои площадки за рубеж.