На Кубани на редактора "МБХ Медиа" завели уголовное дело об участии в работе нежелательной организации

В редакции прошел обыск, самого Александра Савельева отвезли к следователю на допрос

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Краснодаре в отношении редактора издания "Юг. МБХ Медиа" Александра Савельева возбудили уголовное дело об участии в работе нежелательной для России иностранной организации. Об этом сообщил адвокат журналиста Алексей Аванесян.

В редакции 30 июля по этому делу прошли обыски, там изъяли компьютер и жесткие диски. По словам адвоката, Савельева доставили к следователю и допросили.

В пресс-службе кубанского главка Следственного комитета подтвердили, что такое уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя Краснодара по материалам прокуратуры. По версии следствия, он с марта 2018 года участвовал в деятельности иностранной НПО, которую в России признали нежелательной. В апреле и июне 2019 года подозреваемые размещал в открытом доступе в соцсети сведения об этой организации, установило следствие. За участие в работе этой НПО его не раз привлекали к административной ответственности, говорится в пресс-релизе.

В апреле и июне 2019 года подозреваемые размещал в открытом доступе в соцсети сведения об этой организации, установило следствие.

Об обысках в редакции "Юг. МБХ Медиа" "Интерфаксу" также сообщал координатор проекта "Правозащита Открытки", юрист Алексей Прянишников. По его сведениям, в постановлении об обыске говорилось о возбуждении уголовного дела против руководителя этой редакции Александра Савельева.

Ранее Савельева и краснодарского активиста Леонида Запрудина вызывали в прокуратуру из-за новости от 28 ноября о том, что российское сетевое движение "Открытая Россия" отправило в Госдуму 400 писем с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство школ в Краснодаре, напоминает "МБХ Медиа". В марте это движение было ликвидировано в связи с созданием в феврале 2019 года российской общественной организации "Открытая Россия".

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными в России британские организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") и американский Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"). Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций.