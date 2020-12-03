Правительство одобрит ужесточение наказания за руководство нежелательной НПО

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительные отзывы на законопроекты об ужесточении ответственности за руководство иностранной или международной неправительственной организацией, которая признана нежелательной в России. Отзывы есть в распоряжении "Интерфакса".

Автор законопроектов - председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

В одном проекте он предложил изменить статью 284.1 Уголовного кодекса, предусмотрев дифференциацию мер ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО и за руководство деятельностью такой организации.

В правительстве считают, что при подготовке законопроекта ко второму чтению следует рассмотреть вопрос о составе деяний, за которые может быть установлена уголовная ответственность - например, участие в деятельности соответствующей организации, руководство ее деятельностью, организация деятельности такой организации, содействие в осуществлении деятельности такой организации и другие.

Сейчас руководство нежелательной НПО наказывается, в частности, штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Во втором законопроекте Пискарев предложил изменить статью 20.33 КоАП, предусмотрев административную ответственность только за участие в деятельности нежелательной в России НПО. Таким образом, административная ответственность за руководство деятельностью указанных организаций исключается.

Закон допускает, что иностранная организация может быть признана нежелательной в России, если она угрожает безопасности или обороспособности государства, основам конституционного строя или вмешивается в выборы или референдумы, в том числе выдвигая своих кандидатов или препятствуя чьему-либо выдвижению.