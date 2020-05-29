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Тува продлила режим самоизоляции до конца июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти Тувы продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня, сообщили "Интерфаксу" в правительстве республики. Это решение принято в пятницу на заседании оперативного штаба региона.

Режим самоизоляции в Туве был введен 30 марта.

В оперативном штабе агентству уточнили, что на утро пятницы в республике зарегистрировано 997 случаев коронавируса, в изоляторах сейчас лечатся 535 человек. Выздоровели 164 пациента, скончались двое.

25 мая стало известно о госпитализации главы Тувы Шолбан Кара-оола с подтвержденным диагнозом COVID-19. 28 мая Кара-оол в своем видеообращении в соцсетях сообщил, что его состояние улучшилось.

Тува коронавирус

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