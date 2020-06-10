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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:52Заразились
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Верховный лама Тувы заразился коронавирусом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Верховный лама Тувы Джампел Лодой госпитализирован с коронавирусом, сообщили в централизованной буддийской религиозной организации "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва".

Пандемия коронавируса

В пресс-службе республиканского правительства сказали, что ждут комментариев врачей о его состоянии, как только те выйдут из "красной зоны".

9 июня издание Tuvaonline сообщило, что 44-летнего Джампела Лодоя, у которого есть другие заболевания, в больнице ввели в искусственную кому.

По данным на 9 июня, в Туве было зарегистрировано 1914 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.

Хроника 09 января – 10 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Тува Джампел Лодой коронавирус

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