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В Норильске на ТЭЦ при невыясненных обстоятельствах загорелась солярка, вытекшая из резервуара

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Норильске на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация топливного бака, топливо загорелось, площадь возгорания достигала 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Заполярного филиала ГМК "Норильский никель".

ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района Норильска).

По данным представителя "Норникеля", разгерметизация бака случилась около 13:00 по местному времени, пожарные быстро отсекли пламя от резервуара и локализовали возгорание.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ, вследствие чего произошёл разлив топлива и пожар. В филиале "Норникеля" заявили, что было не так: автомобиль не врезался в резервуар, он находится на трассе в 40 метрах от бака. Причины возгорания выясняются. При пожаре никто не пострадал.

По данным краевого управления МЧС, на ТЭЦ произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, легковой автомобиль заехал в розлив, в результате чего начался пожар. Его потушили примерно через два часа.

По информации компании, инцидент не повлияет на работу Надеждинского металлургического завода (располагается вблизи ТЭЦ-3 - ИФ) и на жизнеобеспечение района Кайеркан (один из районов города Норильска).

Норильск Норникель. НТЭК МЧС Красноярский край

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