В Норильске солярка попала в реку после разлива топлива на ТЭЦ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нефтепродукты после аварии и пожара на ТЭЦ-3 в Норильске попали в реку Далдыкан, сообщила на своей странице в инстаграме глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Сотрудники Енисейского управления (Роспотребнадзора - ИФ) осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК": дизельное топливо разлилось за пределы промышленной площадки предприятия. Пока речь идет о 20 тысячах тонн разлитых нефтепродуктов. Топливо попало в ручей, а затем и в реку Далдыкан", - написала Радионова в соцсети.

Она также отметила, что инспекторы Росприроднадзора продолжают обследование, "хотя охрана непосредственно на место ЧП нас не пускает". Радионова сообщила, что будет проведено административное расследование.

Подразделения Заполярного филиала "Норникеля" и Норильско-Таймырской энергетической компании (АО "НТЭК", входит в группу "Норильский никель") незамедлительно приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил "Норникель".

К утру 30 мая откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов на прилегающей территории. Сообщается, что сняли загрязненный грунт, поверхность обработали сорбентами. Весь объем загрязненного грунта вывезли на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием, где исключено попадание нефтепродуктов в окружающую среду. В ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Компания совместно с сотрудниками Росприродназдзора осматривает с воздуха водные объекты Норило-Пясинской водной системы - для выявления случаев проникновения нефтепродуктов в водные объекты. Газоспасательная служба устанавливает в районе устья реки Амбарки боны для сбора нефтепродуктов и исключения дальнейшего их распространения.

В настоящее время специалисты "НТЭК" осматриваю места хранения аварийного дизельного топлива. Особое внимание уделяется оценке рисков просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты, говорится в сообщении "Норникеля".

Прокуратура Красноярского края и региональный главк СКР начали проверку по факту происшествия.

По данным следствия, произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший по ней автомобиль. Всего, предположительно, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. м.

Ранее сообщалось, что 29 мая произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норильский никель"), которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района Норильска.

В пресс-службе "Норникеля" сообщили, что происшествие не повлияло на работу Надеждинского металлургического завода (располагается вблизи ТЭЦ-3 - ИФ) и на жизнеобеспечение района Кайеркан (один из районов Норильска).

Река Далдыкан расположена в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, является притоком реки Амбарная, которая в свою очередь впадает в озеро Пясино, откуда также вытекает река Пясино и впадает в Карское море.