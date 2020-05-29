В Госдуме призвали не спешить с внедрением электронных паспортов граждан

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Внедрение цифровых паспортов без обеспечения высокого уровня защиты данных будет преждевременным и неэффективным, считает первый заместитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

"Не стоит так торопиться с внедрением мобильного приложения для электронного паспорта. Для начала нужно достичь определенных успехов с точки зрения безопасности, протестировать систему, а потом уже подставлять под нее граждан, иначе можно не избежать цифрового коллапса", - сказал Емельянов "Интерфаксу" в пятницу.

"Это красиво, но для граждан неэффективно, пока существует высокая уязвимость системы. Мы знаем про многочисленные случаи похищения баз данных, их распространения чуть ли не на рынке. Только представьте, что, если паспорта в массовом порядке окажутся доступны в продаже, насколько возрастет количество случаев мошенничества?" - считает он.

По словам парламентария, он скептически относится к идее массового перевода документации в "цифру", "потому сами технологии работы с такими документами пока до конца не отработаны, защита данных слабая и легко преодолеваемая".

Минкомсвязь РФ до конца лета планирует разработать мобильное приложение "Мобильный идентификатор", которое можно будет использовать вместо паспорта для идентификации, получения некоторых государственных и муниципальных услуг. Такой эксперимент планируется внедрить сначала в Москве. По замыслу разработчиков, воспользоваться приложением можно будет с декабря.