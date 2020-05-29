"Омбудсмена полиции" заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят проверку в связи с публикациями проекта Владимира Воронцова "Омбудсмен полиции" сведений, могущих нарушать неприкосновенность частной жизни женщины, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По поступившей информации, в паблике "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" были размещены сведения о частной жизни женщины, причем ее согласия на публикацию получено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим начата проверка по признакам преступления о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст 137 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье - до двух лет лишения свободы.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В чем сейчас обвиняют "Омбудсмена полиции" Воронцова

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу. "Омбудсмену полиции" предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году Воронцов потребовал у одного из сотрудников столичной полиции 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии потерпевшего в общий доступ. Когда последний отказался платить, компрометирующие его снимки оказались доступны в интернете широкому кругу лиц.

Свою вину Воронцов не признает и считает уголовное дело местью за свою общественную деятельность. Адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

По результатам проведенной экспертизы опубликованные обвиняемым фотоматериалы были признаны порнографическими. В связи с этим 28 мая следователями столичного Главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографических материалов).

Впоследствии столичная полиция сообщила, что 22 мая в отношении Воронцова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов).

По данным полиции, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление женщины с требованием "привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии".

Еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство), было возбуждено 27 мая.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного управления полиции Владимир Васенин, в полицию с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что в ходе переписки подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания.

После этого мужчина потребовал денежные средства в размере 30 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе. "Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму", - сказал Васенин.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.