Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порнографии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Администратору интернет- роекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову предъявлено обвинение в незаконном распространении порнографии, сообщил его адвокат Максим Пашков. По его словам, его подзащитный вину не признал, а на допросе дал показания по сути обвинения.

Худякову вменяют п.п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Он был арестован 25 мая.

Дело, по которому проходит Худяков, возбуждено и в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, который в настоящий момент арестован по делу о вымогательстве. По данным полиции, поводом послужило заявление женщины с требованием "привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии".

В настоящий момент Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. Два из которых связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 000 рублей и чьи интимные фото впоследствии опубликовал в интернете. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые проходят, как пострадавшие.

Воронцов был арестован 8 мая. Он вину не признал, а адвокат считает, что обвинение в вымогательстве "основано на оговоре".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.