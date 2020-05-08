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Основателя паблика "Омбудсмен полиции" арестовали по делу о вымогательстве

Основателя паблика "Омбудсмен полиции" арестовали по делу о вымогательстве
Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Воронцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Срок ареста Воронцову установлен до 6 июля.

Воронцов был задержан 7 мая. В настоящее время ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (пункты "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ).

По версии следствия московского МВД, в 2017 году Воронцов потребовал у одного из сотрудников столичной полиции 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии потерпевшего в общий доступ. Последний отказался платить - в результате компрометирующие его снимки оказались доступны в интернете широкому кругу лиц.

Свою вину Воронцов не признает и считает уголовное дело местью за свою общественную деятельность. Адвокат Воронцова - представляющий организацию "Правозащита Открытки" Сергей Бадамшин - заявлял, что обвинение против его подзащитного "основано на оговоре".

В апреле у Воронцова и родителей его супруги прошли обыски в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус нового типа (статья 207.1 УК РФ). По нему Воронцов проходит в качестве свидетеля.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Воронцов

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