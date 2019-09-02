Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Поклонской

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь депутата Натальи Поклонской в связи с появившейся информацией о ее разводе.

"Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит и он абсолютно публичен, у него есть личная жизнь. И не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире", - заявил Володин в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос по поводу изменений в личной жизни Поклонской.

Поклонская год назад вышла замуж за Ивана Соловьева. Соловьев в предыдущем созыве Госдумы занимал должность руководителя аппарата комитета Госдумы по безопасности, затем работал в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ, занимал должность руководителя аппарата уполномоченного, но осенью 2018 года покинул этот пост.