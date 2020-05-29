Новым и единственным владельцем "Ведомостей" стал медиаменеджер Еремин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новый совет директоров "Ведомостей" будет сформирован в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Саппорт", которое стало в лице его учредителя, основателя "ФедералПресс" Ивана Еремина 100% владельцем издателя газеты АО "Бизнес ньюс медиа".

"Холдинг "Аркан Инвестмент" в лице Владимира Воронова, контролирующего акции и долговые обязательства АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ, издатель газеты "Ведомости") сообщает о закрытии сделки по продаже акций и активов компании БНМ, переуступке соответствующих прав, как владения, так и управления этим активом АО "Саппорт", в лице его учредителя Ивана Еремина", - говорится в сообщении компании.

"Полномочия ранее действующего совета директоров были прекращены в феврале 2020 года. Новый совет директоров будет сформирован в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, именно совет директоров решает вопрос об утверждении кандидатуры главного редактора.

Еремин отметил, что "Ведомости" - "безусловный образец качественной журналистики, издание со своей историей, с устоявшимися традициями, с лояльной аудиторией". "Эти традиции важно сохранить, а аудиторию - расширить и приумножить, в том числе за счет активной региональной экспансии. Кроме того, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности бизнес-процессов. Уверен, что наш опыт создания независимых СМИ и многолетнего управления медиаактивами могут оказаться полезными в решении этих задач, что будет способствовать усилению позиции издания на российском медиарынке" - заявил он.

Ранее в пятницу о закрытии сделки по продаже издателя "Ведомостей" АО "Саппорт" сообщил генеральный директор БНМ Глеб Прозоров. По его словам, вторым владельцем газеты стал издатель "Версии" Константин Зятьков.