Андрей Шмаров останется и.о. главреда "Ведомостей" до решения совета директоров

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Новый владелец "Ведомостей" Иван Ерёмин принял решение оставить в должности и.о. главного редактора Андрея Шмарова до заседания совета директоров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Саппорт".

"Андрей Шмаров останется исполняющим обязанности главного редактора до собрания совета директоров, на котором будет решен вопрос о назначении главного редактора", - сообщили в компании.

В понедельник об этом было объявлено на встрече Ерёмина с коллективом издания.

В минувшую пятницу стало известно, что единоличным владельцем издателя "Ведомостей" АО "Бизнес ньюс медиа" стал основатель "ФедералПресс" Еремин, учредитель АО "Саппорт", к которому перешли 100% акций и долговых обязательств БНМ.

Полномочия ранее действующего совета директоров были прекращены в феврале 2020 года. "Новый совет директоров будет сформирован в ближайшее время", - пообещали в пресс-службе нового владельца.

Именно совет директоров решает вопрос об утверждении кандидатуры главного редактора.