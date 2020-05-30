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У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

Остаточные явления исчезли через три недели

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - У половины выписанных из больниц самых тяжелых больных коронавирусом изменения в легких проходят через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий", - сказал Авдеев "Интерфаксу".

На вопрос о том, действительно ли нужно на улице носить маску и перчатки, он ответил: "Да, это неполезно, неудобно, плохо. Конечно, есть свои недостатки, свои достоинства. Но это все делается для того, чтобы свести к минимуму контакты людей и распространение инфекции. Где-то перегибают палку, мне тоже это не нравится, что на улице заставляют носить маски и перчатки, но это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках. Это действительно опасное заболевание - я вижу, как люди умирают от этой болезни".

Авдеев отметил, что "если вы на улице в маске и перчатках, и собеседник находится от вас на расстоянии 1,5-2 метра, то маски-перчатки не имеют смысла, а если вы будете обниматься, целоваться, это спасет".

В ответ на мнение о том, что те, кто будет соблюдать все требования, могут поплатиться впоследствии респираторными и грибковыми заболеваниями из-за использования масок и перчаток, пульмоног сказал: "Да, это как раз возможность, такой путь... Но это пока гипотезы, сомнения, рассуждения, пока же мы знаем то, что случилось".

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Он надеется, что теплая погода снизит распространение коронавируса, о второй волне "говорить пока рано, это осень, вторая половина осени, будет связано с распространением других ОРВИ, но это - прогнозы. Может, случится, может - нет".

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сказал "Интерфаксу", что длительное ношение маски и перчаток опасно и может привести к развитию эмфиземы легких, бронхиальной астмы, аллергии, а также грибковых и бактериальных заболеваний.

Минздрав коронавирус

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