Роспотребнадзор отметил, что сезонный коронавирус не дает иммунитета для COVID-19

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Связанные с коронавирусами сезонные заболевания не дают перекрестного иммунитета для COVID-19, заявила в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Каждый год мы видим значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванное коронавирусом. И сегодня мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что вакцина от COVID-19 будет получена до второй волны распространения заболевания.

"Все зависит от того, насколько мутирует вирус. В начале марта полногеномных сиквенсов, доступных мировому сообществу, было, по-моему, 163, а сегодня это больше 36 тыс. исследованных вирусов, коронавирусов, которые уже какого-то человека поразили. Каждый из них уже имел свое проявление, неприятное клиническое. И ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена, и она может быть достаточно эффективной", - сказала Попова.

Ранее оперштаб сообщал, что за последние сутки в России зарегистрировано 8 952 новых зараженных COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575.

Россия на третьем месте в мире числу заболевших (данные Университета Джонса Хопкинса). На первой строчке США (1,74 млн, +24,2 тыс.), на второй Бразилия (465 тыс., +26,9 тыс.).