Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, поэтому носить перчатки не только бесполезно, но и вредно: можно заработать грибковые заболевания, заявил "Интерфаксу" заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

"Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. Просто устроенные вирусы, типа полиомиелита, могут находиться во внешней среде очень долго, сколько угодно, в принципе. А такие, сложноустроенные вирусы - нет, долго не живут, а разлагаются", - сказал Зверев.

"Любые перчатки портят кожу"

В связи с этим, отметил он, ношение перчаток не имеет смысла, а наоборот, даже вредно. "Мы собираем на них все, что можно, - и грибки, и бактерии, и аллергены, и тащим это все домой, и точно так же - тащим к лицу. Если человек в перчатках - он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа", - пояснил Зверев.

По словам ученого, "кожа защищает гораздо лучше перчаток". "Сейчас пойдут дерматиты, потому что перчатки портят кожу. Хорошо, что было прохладно, а сейчас станет жарко - и что станет с руками, вы представляете? Это же касается и антисептиков, они портят кожу, уничтожают полезную микрофлору", - сказал Зверев.

"На улице маска не просто бесполезна, а наносит вред"

Также он высказался против ношения защитных масок на улице: "Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут... На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся".

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, "а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред".

"И через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе - бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. Да и бабушки, например, не будут покупать новые маски, будут одной пользоваться все время", - сказал Зверев.

Результатом масочно-перчаточного режима станет рост ряда заболеваний - Зверев

Ученый заметил, что ожидает роста в результате этих мер таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

Он поставил под сомнение и целесообразность дезинфекции улиц различными препаратами. "Обрабатывая город этими веществами, мы выращиваем бактерии, которые обязательно будут к ним устойчивы. Бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, они точно так же выработают устойчивость к дезинфектантам, и потом какая-нибудь синегнойная палочка попадет в медклинику, и вы никакими санитарными методами ее оттуда не выведете", - сказал Зверев.

Усиление масочного режима в Москве

Накануне, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе смягчения коронавирусных ограничений в столице. По его словам, с понедельника, 1 июня, москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

Однако в связи с ростом числа людей на улицах и в парках будет усилен масочный режим: ношение масок при выходе из дома на прогулку или для занятий спортом в Москве становится обязательным.

Режим обязательного ношения масок и перчаток ранее был введен во многих регионах РФ, в частности, в Подмосковье и Петербурге.