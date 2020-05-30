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Российские вирусологи не исключили, что вакцина от COVID-19 будет в виде капель для носа

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Одной из возможных форм вакцины против нового коронавируса COVID-19 может стать препарат для закапывания в нос, сообщил в субботу директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Это препараты как на основе вирусных векторов, так и один синтетический препарат. Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов, как в части эффективности, так и безвредности.

Пандемия коронавируса

Максютов рассказал, что в рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом.

"Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как и у человека: есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть, когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению, в мазке, с помощью метода ПЦР, отдельные особи температурят, ну и в том числе мы используем рентгеновскую установку для контроля возможных изменений в легких", - сообщил он.

Директор "Вектора" заявил, что клинические исследования первой вакцины центра планируется завершить в середине сентября. По его словам, начаться первые клинические исследования должны в конце июня - начале июля.

В России, как сообщалось, разрабатывается десять прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок ВОЗ.

Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две вакцины разрабатывает компания "Биокард", одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Еще одну COVID-вакцину на основе вируса растений (вирус табачной мозаики) разрабатывает МГУ имени М.В.Ломоносова.

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