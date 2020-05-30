Более 25 тыс. остающихся из-за COVID-19 за рубежом россиян хотят вернуться на родину

Встреча вывозного рейса с россиянами из Турции в терминале F в Шереметьево в апреле Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - За рубежом остаются 25 153 россиянина, которые не смогли вернуться на родину из-за ограничений перевозок в связи с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он сказал на совещании постоянных членов Совета безопасности РФ в субботу.

По его словам, такие данные содержат сейчас подтвержденные списки, которые выверены со всех сторон.

Лавров сообщил, что с 18 марта из-за границы был обеспечен вывоз более 240 тыс. россиян.

Как пояснил глава МИД РФ, сейчас запланированы около 10 рейсов на ближайший несколько дней.

Решение о вывозе принимаются с учетом эпидемиологический обстановки, добавил Лавров.

Ранее оперштаб сообщал, что за последние сутки в России зарегистрировано 8 952 новых зараженных COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575.

Россия на третьем месте в мире числу заболевших (данные Университета Джонса Хопкинса). На первой строчке США (1,74 млн, +24,2 тыс.), на второй Бразилия (465 тыс., +26,9 тыс.).