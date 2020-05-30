На строительство инженерных сооружений в зоне ЧС под Иркутском выделят 6 млрд рублей
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более 6 млрд рублей выделят из федерального бюджета Иркутской области для строительства и реконструкции инженерных сооружений в зоне ЧС, сообщает в субботу пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который находится с рабочей поездкой в Нижнеудинске.
По ее данным, всего в зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты.
Как отметили в пресс-службе, "в том числе, на строительство дамбы в Нижнеудинске и Тулуне и селах пострадавшего района уже выделено порядка 1,3 млрд рублей".
Отмечается, что строительные работы должны начаться в июне.
Хуснуллин поручил скорректировать техническое задание на проектирование станции первого подъема воды в Нижнеудинске. По словам вице-премьера, строительство таких объектов должно вестись в четком соответствии со всеми строительными и санитарными нормами, однако не должно занять больше года.
Минувшим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах, тогда пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.