На строительство инженерных сооружений в зоне ЧС под Иркутском выделят 6 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более 6 млрд рублей выделят из федерального бюджета Иркутской области для строительства и реконструкции инженерных сооружений в зоне ЧС, сообщает в субботу пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который находится с рабочей поездкой в Нижнеудинске.

По ее данным, всего в зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты.

Как отметили в пресс-службе, "в том числе, на строительство дамбы в Нижнеудинске и Тулуне и селах пострадавшего района уже выделено порядка 1,3 млрд рублей".

Отмечается, что строительные работы должны начаться в июне.

Хуснуллин поручил скорректировать техническое задание на проектирование станции первого подъема воды в Нижнеудинске. По словам вице-премьера, строительство таких объектов должно вестись в четком соответствии со всеми строительными и санитарными нормами, однако не должно занять больше года.