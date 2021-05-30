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Режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления ввели в Тулуне

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Повышение уровня воды до критической отметки прогнозируется на реке Ия в районе города Тулун Иркутской области, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По ее данным, 31 мая на реке ожидается повышение уровня воды до отметок 690-730 см (критическая отметка 730 см). Отмечается, что возможен ее выход на пониженные участки поймы.

В пресс-службе правительства региона сказали, что в Тулуне в воскресенье с 14:00 (09:00 по Москве) введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр города Юрий Карих.

По состоянию на 20:00 (15:00 по Москве) уровень воды в реке Ия составил 683 см.

Отмечается, что прорабатываются все возможные варианты подтопления и алгоритмы действий в разных ситуациях. В Тулун прибыла группировка МЧС в количестве 46 человек. По поручению губернатора Игоря Кобзева в ближайшее время в городе будет его первый заместитель Андрей Козлов.

По данным Кариха, сейчас под угрозой подтопления дорога, ведущая к садоводческим товариществам "Солнечный берег-1", "Солнечный берег-2" и "Гранит". "Там наши специалисты и спасатели ведут работу с людьми, объезжаем СНТ, объявляем через громкоговорители о необходимости покинут дачные участки. Если вода подступит к дороге, то въезд туда запретим", - цитирует его пресс-служба.

По словам главы Тулуна, специалисты обследовали защитные гидросооружения, также закрыты шлюзы на ручье Тулунчик.

"Мы с полной уверенностью можем сказать, что с левой стороны вода в город не попадает, - заявил Карих. - Но у нас есть места, где дамба еще не соединилась, в случае ухудшения ситуации мы оперативно произведем отсыпку и соединим разрывы".

Он добавил, что ведется разъяснительная работа с жителями территорий, которые находятся в зоне затопления - это районы мясокомбината, ЛДК и улицы Карбышева. Как сказал глава Тулуна, это порядка 250 семей, которые уже получили сертификаты на другое жилье, но отказываются переезжать.

В городе готовы два пункта временного размещения. Ведется мониторинг гидрологической ситуации.

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Во время стихийного бедствия были затоплены более 11 тыс. жилых домов, в которых проживало порядка 45 тыс. человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Тулун Иркутская область

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