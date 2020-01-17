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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 14:06

Сбербанку предложили "простить" кредиты пострадавшим при наводнении под Иркутском

С такой инициативой выступил врио губернатора области Игорь Кобзев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области предложило Сбербанку "простить" кредиты части местного населения, пострадавшей в результате наводнения летом 2019 года, сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев журналистам.

"Мы выступили с инициативой о том, чтобы банк полностью погасил кредиты пострадавших - социально незащищенной категории людей", - сказал он. Глава региона рассчитывает, что также поступят другие банки, в том числе, ВТБ.

Паводок в Иркутской области

В сентябре 2019 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов пострадавших при наводнении на сумму более 163 млн рублей.

Как сообщалось, летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Больше всего пострадали Тулун, Тулунский район и Нижнеудинск.

Всего в результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек. Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.

Игорь Кобзев Сбербанк Иркутская область

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