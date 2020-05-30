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В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.

Как заявили "Интерфаксу" в НАК, в ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии вступили в бой с группой боевиков на одной из улиц в Сунже. По его словам, группа укрылась в хозяйственном здании в городе.

Как сообщил агентству информированный источник, "предположительно, в здании заблокированы двое боевиков, здание загорелось". Информации о ликвидированных пока нет, добавил он.

Ингушетия НАК

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