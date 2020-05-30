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Полиция задержала подозреваемых в осквернении мемориала в Одинцове

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в осквернении мемориала Воинской славы в Одинцове, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального управления полиции Татьяна Петрова.

Задержанными оказались двое мужчин 1987 и 1998 годов рождения.

По факту осквернения заведено уголовное дело по статье КУ РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ранее в соцсетях появились изображения осквернения мемориала павшим воинам в Одинцове, на которых неизвестный мужчина ставит на вечный огонь ведро и помешивает содержимое шваброй.

Московская область Одинцово

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