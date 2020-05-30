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После осквернения Вечного огня в Одинцово завели уголовное дело

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - По факту осквернения мемориала с Вечным огнем в городе Одинцово (Московская область) возбуждено уголовное дело, оно взято на особый контроль областной прокуратуры, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Марина Каурова.

Со своей стороны, прокуратура начала проверку обстоятельств осквернения мемориала.

Ранее в соцсетях появились изображения осквернения мемориала павшим воинам в Одинцове, на которых неизвестный мужчина ставит на Вечный огонь ведро и помешивает содержимое шваброй.

Подмосковье Одинцово Вечный огонь

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