В саратовском психинтернате коронавирусом заболели более 100 человек

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Базарно-Карабулакском психоневрологическом интернате Саратовской области (ПНИ), сообщает оперативный штаб при областном правительстве.

В ходе массового обследования сотрудников и проживающих в ПНИ выявлен 101 зараженный COVID-19. У 82 из них заболевание протекает в бессимптомной форме.

На утро 31 мая в регионе подтверждено рекордное для области число зараженных за сутки - 142 человека, из них пятеро детей до 14 лет.

Всего в регионе 3078 зараженных коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 1158 пациентов.

На карантин закрыты Самойловский и Новоузенский районы.