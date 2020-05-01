В психоневрологическом интернате под Саратовом COVID-19 заразились 30 человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Тридцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Вольском психоневрологическом интернате Саратовской области, сообщает в пятницу оперативный штаб облправительства.

По его данным, у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, одного человека госпитализировали.

В штабе уточняют, что к пятнице в регионе выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19, среди них трое детей до 14 лет.

По его данным, подавляющее число новых случаев - контактные, два человека прибыли из Москвы с симптомами ОРВИ. Всего в регионе 487 зараженных коронавирусом.

Как сообщалось, ранее Вольский интернат был закрыт на карантин. COVID-19 был обнаружен у двух сотрудников персонала.

В регионе закрыты на карантин все интернатные учреждения, а также Ершовский и Балтайский районы.