В ПНИ в Шахтах 27 человек заразились коронавирусом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Психоневрологический диспансер в Шахтах закрыли на карантин, там 27 человек заразились коронавирусом, сообщили в городской администрации.

Ранее в Ростовской области сообщалось о введении карантина из-за вспышки COVID-19 в психоневрологических интернатах в городах Зверево и Сальск, а также в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово.

По данным Роспотребнадзора на 1 июня, в Ростовской области зафиксировано 4942 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 184 человека.

31 мая сообщалось, что 93 человека заразились в ПНИ в Урюпинске Волгоградской области. В этот же день стало известно о заражении 101 сотрудника и пациента в Вязовском психоневрологическом интернате Базарно-Карабулакского района.