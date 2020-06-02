В правительстве заявили о возможном открытии кинотеатров в РФ в середине июля

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Кинотеатры смогут открыться в России в середине июля, сообщил на брифинге во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, музеи также могут открыться в середине июля. Чернышенко также заявил, что театры и концертные залы должны возобновить работу на последнем этапе снятия ограничений, "планируется, что осенью порадуют новыми постановками".

В конце мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинотеатров и кинозалов в условиях коронавируса. Решение об открытии кинотеатров должны будут принимать власти регионов по рекомендации санитарных врачей - исходя из эпидемической ситуации в субъекте РФ.

Зрителям рекомендовано носить маски и не ходить в кино при наличии симптомов ОРВИ. Билеты будут продавать так, чтобы между посетителями сохранялась дистанция не менее метра (однако члены одной семьи могут сидеть вместе).

В том же месяце глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что ее ведомство не будет контролировать соблюдение социального дистанцирования в кинотеатрах. В интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) она подчеркнула, что ранее озвученные рекомендации федеральной службы являются именно рекомендациями. Проверять и наказывать кинотеатры ведомство не планирует.