Число заразившихся COVID-19 на предприятии "Газпрома" в Кировской области достигло 91

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Малмыжском районе Кировской области на предприятии "Газпрома" расширился очаг коронавирусной инфекции, число зараженных достигло 91, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Заболели 52 сотрудника предприятия и 39 их родственников. Еще 100 человек, которые контактировали с зараженными, помещены на карантин. Предприятие продолжает работать вахтовым методом: сотрудники остались на производстве и не выходят.

Как сообщалось, 25 мая на одном из предприятий ПАО "Газпром" произошла вспышка заражения коронавирусом. Предприятие перешло на вахтовый метод работы.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, вспышка COVID-19 произошла на одном из предприятий ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Заболели сотрудники Кировского отделения охраны, входящего в Нижегородский отряд охраны Приволжского межрегионального управления охраны ПАО "Газпром" в Самаре. На предприятии остаются работать вахтовым методом 30 сотрудников.