Число зараженных COVID-19 в закрытом психдиспансере под Урюпинском выросло до 187 человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Урюпинском психоневрологическом интернате в Волгоградской области за сутки выросло с 165 человек до 187 человек, сообщил журналистам заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

"У нас 63 получателя услуг уже вывезены в инфекционные стационары Волгограда", - сказал Алимов. Он уточнил, что среди заболевших - 34 сотрудника учреждения, на карантине в интернате находятся 283 человека.

Как сообщалось, очаг в урюпинском психинтернате был обнаружен 27 мая. Общее количество клиентов учреждения - 350 человек и 60 сотрудников. На данный момент в интернате проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.

В Урюпинске и Урюпинском районе два раза в сутки проводится дезинфекция остановок общественного транспорта, дорог, тротуаров, парковок, торговых палаток, территорий массового скопления людей, а также придомовых площадок.

Прокуратура организовала проверку причин массовой вспышки в интернате.

По данным на понедельник, 1 июня, в Волгоградской области выявлено 3215 подтвержденных случаев коронавируса. После полного выздоровления выписан 1031 человек. Скончались 20 человек. На самоизоляции на дому находятся 4188 человек, в стационарах под медицинским наблюдением - еще 1831 человек.