Директора психинтерната под Урюпинском привлекут к ответственности из-за вспышки COVID-19

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Урюпинский городской суд Волгоградской области возбудил административное дело по факту массового заражения COVID-19 сотрудников и пациентов Урюпинского психоневрологического диспансера, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Протокол о привлечении к административной ответственности директора ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский ПНИ" составлен по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на момент вспышки заболевания в учреждении работала смена соцработников, которая приступила к службе 30 апреля. У работающего вахтовым методом персонала были взяты пробы на COVID-19, результаты были отрицательные. Однако уже к 29 мая в закрытом на посещение психинтернате зафиксировали 88 положительных результатов тестов на коронавирус.

Кроме того, выяснилось, что в учреждении недостаточный запас средств индивидуальной защиты (масок, респираторов). "В настоящее время материал об административном правонарушении передан судье для рассмотрения. Дата заседания еще не назначена. Сумма штрафа для должностного лица - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей", - уточнили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщалось, очаг заболевания в урюпинском психинтернате был обнаружен 27 мая. Коронавирусная инфекция подтвердилась в общей сложности у 207 человек. Общее количество клиентов учреждения - 350 человек, там также работают 60 сотрудников.

На данный момент в интернате проводятся эпидемиологические мероприятия. Региональное управление Роспотребнадзора расследует причины вспышки заболевания.

В Урюпинске и Урюпинском районе два раза в сутки дезинфицируют остановки общественного транспорта, дороги, тротуары, парковки, торговые палатки, территории массового скопления людей, а также придомовые площадки.

По данным оперштаба по коронавирусу в Волгоградской области, по состоянию на 4 июня в регионе коронавирусом заразился в общей сложности 3 541 человек, 1 235 выздоровели, 21 инфицированный умер. Еще 2 867 человек находятся под меднаблюдением на дому, 1 914 - под наблюдением в больницах.